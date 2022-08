Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St.Tönis: Unbekannter verwendet Pfefferspray - Polizei bittet um Hinweise

Tönisvorst-St.Tönis (ots)

Am 22.08.2022 hat es gegen 21.15 Uhr auf der Hochstraße in St.Tönis eine Körperverletzung gegen einen 14-Jährigen gegeben. Der Krefelder saß mit zwei weiteren Zeuginnen auf einer Parkbank auf der Hochstraße, als eine unbekannte, männliche Person eine verbale Auseinandersetzung mit dem Krefelder anfing. Nachdem der 14-Jährige den Unbekannten aufforderte zu gehen, sprühte dieser Pfefferspray in das Gesicht des Krefelders. Der Jugendliche wurde mit einem Rettungswagen in ein Krefelder Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: circa 1.75 Meter groß, circa 16 Jahre alt, schwarze schulterlange Haare. Die Polizei ermittelt nun. Falls Sie Hinweise zu dem Unbekannten geben können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (775)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell