Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Kleiner Brand in Waldstück - Zeugen gesucht

Viersen-Süchteln (ots)

Am Freitag gegen 19.45 Uhr bemerkte ein Zeuge eine Rauchentwicklung in einem Waldstück an der Lobbericher Straße in Süchteln. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Das Feuer konnte sich nur unwesentlich über einen Quadratmeter hinaus auf einer Grünfläche ausdehnen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass die Fläche angezündet wurde und sucht nun Zeugen. Wer hat am Freitagnachmittag oder -abend verdächtige Beobachtungen im Bereich des Waldstücks an der Lobbericher Straße in Süchteln gemacht? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (773)

