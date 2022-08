Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Unfall mit E-Scooter - Blutprobe angeordnet

Viersen-Süchteln (ots)

Am 20.08.2022 erhielt die Polizei Viersen gegen 00.30 Uhr einen Einsatz wegen eines Unfalls auf der Hochstraße / Gebrandstraße in Süchteln. Eine Zeugin fand einen unbekannten Mann auf dem Boden liegend neben einem E-Scooter. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war der 58-jährige Mann ansprechbar. Den genauen Unfallhergang konnte der Viersener nicht erläutern. Da die Einsatzkräfte den Verdacht auf einen Alkoholkonsum des Fahrers hatten, ordneten sie eine Blutprobe an. Der 58-Jährige wurde leicht verletzt mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an. / AM (772)

