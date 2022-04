POL-PDWIL: Unfall mit verletztem Leichtkraftradfahrer zwischen Klausen und Esch

Daun (ots) - Am 20.04.2022 gegen 18:00 Uhr betraten zwei männliche Tatverdächtige ein Geschäft für Tierlebensmittel in der Bahnhofstraße in Daun. Hier lenkten sie durch einen Trick eine Mitarbeiterin geschickt ab und entwendeten auf diesem Wege einen kleinen Geldbetrag. Die Personen wurden wie folgt beschrieben. Person 1: 160 cm groß, karierte Hose, Jackett, gut gekleidet, Basecap, sehr schlank Person 2: 170 cm groß, beiges Jackett, gut gekleidet, Basecap Hinweise zur ...

