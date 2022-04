POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Badem

Wittlich (ots) - Am Donnerstag, 05.04.2022, gegen 15.00 Uhr, stürzte eine 59-jährige Frau im Eingangsbereich eines Textilreinigungsunternehmens in der Kurfürstenstraße in Wittlich. Hierbei zog sie sich Verletzungen am rechten Fuß zu, die vermutlich eine längere ambulante Behandlung in Anspruch nehmen werden. Zwecks Klärung des genauen Geschehens und Wahrung möglicher zivilrechtlicher Ansprüche der Geschädigten ...

mehr