POL-EL: Lingen - Kind von Pkw erfasst

Freren (ots) - Zwei Personen wurden am Samstag bei einem Verkehrsunfall auf der Messinger Straße in Freren verletzt. Ein 22-Jähriger befuhr gegen 19.30 Uhr in seinem Ford die Kirchstraße. Im Kreuzungsbereich zur Messinger Straße übersah er den vorfahrtsberechtigten Hyundai eines 80-Jährigen, der die Messinger Straße in Richtung Messing befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den beide Fahrzeuge auf ein angrenzendes ...

