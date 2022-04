POL-PDWIL: illegale Abfallbeseitigung

Gerolstein (ots) - Am 19.04.2022 gegen 14:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiwache Gerolstein einen 68-jährigen Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Gerolstein mit seinem Personenkraftwagen in der Hauptstraße in Gerolstein. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer mit einem Wert von über 1,1 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wurde ...

