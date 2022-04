Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen nach Einbrüchen in Einfamilienhäuser gesucht

Amt Röbel-Müritz (ots)

Am Vormittag des gestrigen 12.04.2022 kam es in den Ortslagen Vipperow und Buchholz (Amt Röbel-Müritz) jeweils zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus.

Der erste Fall ereignete gegen 10:00 Uhr in der Priborner Straße in 17207 Vipperow. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein männlicher Täter widerrechtlich Zutritt zu einem Wohnhaus, in dem er folglich auf den Hausbewohner traf. Er fragte diesen nach einer Pension und lief in der Folge zu einem silbernen PKW, der unweit des Grundstücks geparkt und mit einer weiteren männlichen Person besetzt war. Die Männer flüchteten mit dem Fahrzeug, bei dem es sich vermutlich um eine Limousine des Fabrikats Renault oder Seat handelt, in Richtung Priborn. Sachschaden ist in diesem Fall nicht eingetreten.

Der unbekannte Mann, der im Wohnhaus festgestellt wurde, war um die 30 Jahre alt, ca. 1,70m groß und von schlanker Gestalt. Er hatte einen Bart, dunkle Haare, und trug dunkle Kleidung. Bei der Person im PKW handelte es sich nach Zeugenaussagen um einen Mann mittleren Alters mit dunklen Haaren.

Der zweite Einbruch ereignete sich in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:00 Uhr in der Dorfstraße in 17209 Buchholz. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten unbekannte Täter vermutlich mittels eines Schlüssels aus einem Versteck auf dem Grundstück des betroffenen Wohnhauses in dieses, durchsuchten mehrere Wohnräume und entwendeten 6500 EUR Bargeld.

Ein Zeuge berichtete, zur Tatzeit einer männlichen Person gegenüber des betroffenen Objekts in Buchholz begegnet zu sein, die sich in gebrochenem Englisch nach einer Pension erkundigte. Dieser wird im mittleren Alter und mit dunkler Kleidung inklusive eines Basecaps beschrieben. Auch in diesem Fall wurde ein silberner PKW Opel oder Renault mit polnischem Kennzeichen in Tatortnähe wahrgenommen.

Durch die Beamten des Polizeireviers Röbel wurde nach der Anzeigenaufnahme die Landespolizei Brandenburg kontaktiert. Durch diese wurde bekannt, dass im Bereich Neuruppin zwei männliche Täter nach einem Diebstahl gestellt und vorläufig festgenommen wurden. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe sowie des Auffindens von Bargeld in nicht geringer Menge besteht derzeit der Verdacht eines Tatzusammenhangs mit den Einbrüchen in Vipperow und Buchholz. Die Kriminalpolizei in Röbel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen in Zusammenhang mit den Taten oder der Täter- bzw. Fahrzeugbeschreibung wahrgenommen haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Röbel unter 039931/ 848 224 oder an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell