Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Unfall zwischen Fahrrad und Pkw - 20-Jährige missachtet Stop-Schild

Viersen-Süchteln (ots)

Am 19.08.2022 hat es gegen 14.00 Uhr einen Unfall auf der Bruchstraße in Süchteln gegeben. Eine 20-jährige Tönisvorsterin fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Fahrrad- und Gehweg und kreuzte die Bruchstraße, ohne ordnungsgemäß am dortigen Stop-Schild anzuhalten. Auf Grund der Missachtung des Verkehrszeichens kollidierte die 20-Jährige mit einem 25-jährigen Pkw. Der 25-jährige Viersener befuhr die Bruchstraße mit seinem Pkw in aufsteigende Richtung. Bei der Kollision verletzte sich die 20-Jährige schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. / AM (771)

