Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Unbekannte zünden Hecke an

Brüggen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurden Feuerwehr und Polizei gegen Mitternacht zur Borner Straße gerufen. An der Einmündung zum Vennmühlenweg brannten mehrere Meter einer Hecke. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Ein Zeuge hatte zwei Jugendliche in der Nähe beobachtet. Ob diese mit dem Brand in Verbindung stehen, wird nun ermittelt. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (778)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell