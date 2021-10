Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG: Aktionswoche "Riegel vor! Sicher ist sicherer!" - Schützen Sie sich vor Einbruch - Einladung für Medienvertreter

Wuppertal (ots)

Am Wochenende vom 29. bis zum 31. Oktober finden landesweit Veranstaltungen der Polizei zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität statt. Die Fallzahlen beim Wohnungseinbruchdiebstahl sind seit einigen Jahren deutlich zurückgegangen und in nahezu jedem zweiten Fall scheiterten Täter auf Grund guter Sicherung von Türen und Fenstern; dennoch ist jeder einzelne Einbruch einer zu viel und stellt für die Opfer eine hohe Belastung dar. Deshalb ist es auch weiterhin wichtig, präventiv für Sicherung und Schutz seines Eigentums aktiv zu sein. Das Polizeipräsidium Wuppertal bietet zudem ergänzend zum Aktionswochenende folgende Veranstaltungen an: Einladung für Medienvertreter: Medienvertreter sind eingeladen dabei zu sein, wenn Kriminalpolizistinnen und Kriminalpolizisten zusammen mit Bezirksdienstbeamtinnen und Bezirksdienstbeamten in Wohnquartieren unterwegs sein werden, um das Gespräch mit Bewohnerinnen und Bewohnern zu suchen und auf Sicherheitslücken aufmerksam zu machen. Solingen Ansprechpartner: PHK'in Marion Greune und KHK Marco Fechner Bereich: Höhscheid Termin: Dienstag, den 26.10.2021, 09:30 Uhr Treffpunkt: Peter-Höfer-Platz, Bergerstraße/ggü. Mrs. Sporty Remscheid Ansprechpartner: PHK Thorsten Laube und KHK Marco Fechner Bereich: Alt Hackenberg Termin: Dienstag, den 26.10.2021, 13:30 Uhr, Treffpunkt: Hilda-Heinemann-Schule, Hackenberger Straße 117 Wuppertal West Ansprechpartner: PHK'in Simone Breuer und KHK Marco Fechner Bereich: Sudberg Termin: Mittwoch, den 27.10.2021, 09:30 Uhr, Treffpunkt: Riedelstraße, Sportplatz Wuppertal Ost Ansprechpartner: PHK Stephan Weldert und KHK Marco Fechner Bereich: Bergisches Plateau Termin: Mittwoch, den 27.10.2021, 13:30 Uhr, Treffpunkt: Am Diek/Luhnsstraße am EDEKA Angebot für Bürgerinnen und Bürger: Zudem beraten in den Folgetagen unsere Fachleute aus dem Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz Bürgerinnen und Bürger zum Thema Einbruchschutz. In unseren Beratungsräumen in Wuppertal, Remscheid und Solingen können sich Interessierte über verschiedene Sicherungs- und Schutzmöglichkeiten für Wohnungen und Häuser sowie zu staatlichen Fördermöglichkeiten informieren. Beratungszeiträume: Polizeiwache Remscheid (Quimperplatz 1): Freitag, den 29.10.2021, 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr Polizeiwache Solingen (Kölner Straße 26): Samstag, den 30.10.2021, 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr Polizeipräsidium Wuppertal (Friedrich-Engels-Allee 228): Sonntag, den 31.10.2021, 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr Für einen Beratungstermin ist eine vorherige Anmeldung bis zum 28.10.2021 notwendig. Die Vereinbarung eines Termins ist unter der Telefonnummer 0202 / 284 1811 möglich.

