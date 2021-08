Polizeidirektion Hannover

POL-H: Linden-Mitte: Auto erfasst Radfahrerin und überschlägt sich - zwei Verletzte

Hannover (ots)

Im hannoverschen Stadtteil Linden-Mitte hat am Dienstag, 31.08.2021, ein Autofahrer mit seinem Auto eine Radfahrerin erfasst. In der Folge verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto rammte Verkehrszeichen und kippte auf die Seite. Sowohl die Radfahrerin als auch der Autofahrer wurden verletzt und kamen in Krankenhäuser.

Nach ersten Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes war ein 66 Jahre alter Autofahrer am Dienstag gegen 10:15 Uhr aus Richtung Fössestraße kommend auf der Nieschlagstraße unterwegs. Beim Versuch eine Radfahrerin zu überholen, erfasste der Senior die Frau mit seinem Wagen. Die Radfahrerin wurde zu Boden geschleudert und leicht verletzt.

Nach dem Zusammenstoß verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der BMW 320i rammte in der Folge ein Verkehrszeichen, an dem Fahrräder angeschlossen waren. Durch die Wucht des Aufpralls kippte das Fahrzeug auf die Seite und kam in dieser Position zum Stillstand. Der 66-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Ersthelfer kümmerten sich um die beiden Verletzten, bis der Rettungsdienst eintraf. Beide Beteiligten kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden mit rund 5.000 Euro. Aufgrund des Unfalls kam es in dem Bereich zeitweilig zu Behinderungen. /ram, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell