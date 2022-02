Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (97/2022): Autobahnpolizei Göttingen: Vollsperrung der BAB A 7 zwischen den Anschlussstellen Lutterberg und Hedemünden in Fahrtrichtung Norden nach Verkehrsunfall

Göttingen (ots)

(zk) Nach einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen in Höhe der Werratalbrücke ist die BAB A 7 zwischen den AS Lutterberg und Hedemünden momentan in Fahrtrichtung Norden vollgesperrt. Grund hierfür sind umfangreiche Bergungs- und Reinigungsarbeiten.

Zeitansatz für die Vollsperrung ist zunächst ca. eine Stunde, danach ist eine einspurige Verkehrsführung an der Unfallstelle vorbei angedacht.

Es wird gebeten, ab der AS Lutterberg in Fahrtrichtung Norden die ausgewiesenen Umleitungsstrecken zu nutzen. Ortkundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Es wird nachberichtet.

