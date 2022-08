Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath-Mülhausen: Versuchter Raub an 10-Jährigen - Polizei bittet um Hinweise

Grefrath-Mülhausen (ots)

Am 23.08.2022 hat es zwischen 13.35 Uhr und 13.45 Uhr einen versuchten Raubüberfall auf der Hauptstraße in Mühlhausen an einen 10-Jährigen gegeben. Der 10-jährige Grefrather erschien mit seiner Mutter auf der Polizeiwache und gab an, dass er von zwei unbekannten Jugendlichen angegriffen worden sei. Die beiden Unbekannten schubsten den 10-Jährigen in ein Gebüsch und durchwühlten seinen Rucksack. Nachdem die Unbekannten nichts entwendeten, entfernten sie sich in Richtung der Liebfrauenschule. Der Grefrather wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise. Wenn Sie Angaben zu dem Vorfall machen können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (782)

