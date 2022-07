Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Weißer BMW im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Groß-Zimmern (ots)

Ein weißer BMW, der "An der Ziegelei" abgestellt war, rückte in der Nacht zum Mittwoch (27.7.) in das Visier unbekannter Krimineller.

Ersten Ermittlungen zufolge beschädigten sie ein Fenster des Wagens, um an den Innenraum zu gelangen. Im Anschluss bauten sie das Lenkrad aus und suchten mit ihrer Beute das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf über 2000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Vor diesem Hintergrund gibt die Polizei folgende Ratschläge:

Parken Sie hochwertige Fahrzeuge, wenn möglich nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports. Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst auf bewachten Parkplätzen, in einer Garage oder wenigstens an einer beleuchteten Stelle ab.

Vergewissern Sie sich immer, dass Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen ist.

Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb.

Sichern Sie ihren Wagen mit einer Lenkradsperre. Die Lenkradsperre erschwert ein Drehen des Lenkrades. Als deutlich sichtbare Diebstahlsicherung kann sie auf Täter abschreckend wirken.

