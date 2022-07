Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Hakenkreuz-Schmiererei in Stadtunterführung/Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots)

Am Donnerstagmorgen (28.07.), gegen 10.20 Uhr, bemerkten Passanten, dass Unbekannte in der Stadtunterführung am Bahnhof, im Bereich eines Treppenaufgangs, mittels schwarzer Sprühfarbe ein Hakenkreuz an die Wand geschmiert hatten. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs entfernten die Farbschmiererei anschließend.

Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06142/6960 bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell