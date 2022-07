POL-DA: Erbach: Pritschenwagen gestohlen (ERB-AZ 28)

Kelsterbach (ots) - Am Donnerstagmorgen (28.07.), gegen 10.20 Uhr, bemerkten Passanten, dass Unbekannte in der Stadtunterführung am Bahnhof, im Bereich eines Treppenaufgangs, mittels schwarzer Sprühfarbe ein Hakenkreuz an die Wand geschmiert hatten. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs entfernten die Farbschmiererei anschließend. Der polizeiliche Staatsschutz hat ...

mehr