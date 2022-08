POL-VIE: Viersen-Dülken: Nach illegalem Rennen zweier Rollerfahrer - Rollerfahrer und Polizeibeamter leicht verletzt

Grefrath-Mülhausen (ots) - Am 23.08.2022 hat es zwischen 13.35 Uhr und 13.45 Uhr einen versuchten Raubüberfall auf der Hauptstraße in Mühlhausen an einen 10-Jährigen gegeben. Der 10-jährige Grefrather erschien mit seiner Mutter auf der Polizeiwache und gab an, dass er von zwei unbekannten Jugendlichen angegriffen worden sei. Die beiden Unbekannten schubsten den ...

