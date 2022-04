Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal: Fünf Kellereinbrüche angezeigt - Kripo bittet um Hinweise

Nettetal (ots)

In der Nacht zu Dienstag brachen Unbekannte in die Kellerräume mehrerer Mehrfamilienhäuser in Breyell und Lobberich ein. Bei einem Haus am Lambertimarkt in Breyell brachen Unbekannte acht Kellerräume auf und stahlen Elektrowerkzeuge. In Lobberich befinden sich die Tatorte auf den Straßen 'An der Weberei', Marktstraße' 'Breyeller Straße' und auf der Florastraße. Auch hier wurden mehrere Kellerräume aufgebrochen. Das Ziel der Einbrecher waren ebenfalls Elektrogeräte und Werkzeuge. Hinweise erbittet die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (291)

