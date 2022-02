Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Auto übersehen

Am Montag stießen in Heidenheim zwei Fahrzeuge zusammen.

Ulm (ots)

Kurz vor 15.30 Uhr fuhr ein 69-Jähriger mit seinem VW auf der Straße In den Tieräckern. An der Einmündung zur Straße Am Kalkwerk wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah er wohl den entgegenkommenden BMW einer 33-Jährigen. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Autos auf etwa 9.000 Euro.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

