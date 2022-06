Feuerwehr Moers

FW Moers: Moers-Meerbeck

Brand in Dachgeschosswohnung

Moers (ots)

Am Samstag (25.06.22) wurde die Feuerwehr Moers gegen 09:25 Uhr zu einem Brand auf der Jahnstr. in Moers-Meerbeck gerufen. Anrufer meldeten der Kreisleitstelle eine Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Da zum Zeitpunkt der Alarmierung nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen in der betroffen Wohnung aufhielten, wurde unter dem Stichwort "Feuer Personen in Gefahr" alarmiert.

Ein zuerst eintreffender Rettungswagen bestätigte den Brand in der obersten Etage, alle Personen konnten sich selbstständig ins Freie retten. Drei Trupps unter Atemschutz bekämpften schließlich das Feuer im Innenangriff, ein weiterer Trupp wurde zur Brandbekämpfung über die Drehleiter eingesetzt.

Für die Dauer der Löschmaßnahmen, musste die Jahnstr. durch die Einsatzkräfte der Polizei komplett gesperrt werden. Nach abschließenden Lüftungsmaßnahmen wurde die Einsatzstelle zur Brandursachenermittlung an die Kriminalpolizei übergeben.

Nach rund 2 Stunden war der Einsatz für den Löschzug Hauptwache, sowie die Einheiten Stadtmitte/Asberg der Freiwilligen Feuerwehr beendet.

