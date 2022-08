Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Auffahrunfall mit vier beteiligten Pkw auf der A30 - Drei Personen verletzt, eine davon schwer

Osnabrück (ots)

Gegen 14.00 Uhr am Freitagnachmittag ereignete sich auf der Autobahn 30 in Fahrtrichtung Niederlande ein Auffahrunfall. In genannter Reihenfolge fuhren waren die Fahrer eines Mitsubishi und eines Hondas auf dem Überholfahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Osnabrück-Süd und Nahne unterwegs. Aufgrund von verkehrsbedingter Staubildung kamen die beiden Fahrer rechtzeitig mit ihren Fahrzeugen zum Stehen. Ein 42-jähriger aus Obernkirchen bemerkte dies zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, sodass er mit seinem Mercedes auf das Heck des Hondas auffuhr und diesen infolgedessen auf den Mitsubishi schob. Eine 22-jährige Französin, die mit ihrem Peugeot in die gleiche Richtung fuhr bemerkte den zuvor passierten Unfall zu spät, sodass sie auf den unfallverursachenden Mercedes auffuhr. Durch die Zusammenstöße wurde die junge Frau aus Frankreich schwer, zwei weitere Personen leicht verletzt. Von den vier Fahrzeugen, waren drei nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Pkw war die A30 zeitweise gesperrt. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell