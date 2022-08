Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Saunabrand im Fitnessstudio - Keine Personen verletzt

Osnabrück (ots)

Zu einem gemeinsamen Einsatz wurden am Samstagmorgen die Feuerwehr und Polizei aus Osnabrück gerufen. In einem Fitnessstudio am Huxmühlenbach geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defekts die Isolierung der Holzsauna in Brand.

Zunächst forderte eine automatische Notdurchsage die Gäste im Studio auf dieses zu Verlassen. Kurz darauf nahm ein Mitarbeiter Brandgeruch aus Richtung der Umkleidekabinen wahr. Bei Eintreffen der Polizei waren sowohl das Fitnessstudio, als auch die daneben befindlichen Geschäfte evakuiert. Das Feuer war durch die Berufsfeuerwehr und mit Hilfe der Sprinkleranlage bereits gelöscht. An der Sauna selbst entstand durch das Feuer vermutlich nur ein geringer Schaden. Jedoch ist der erstandene Schaden durch das ausgetretene Wasser der Sprinkleranlage bislang in unbekannter Höhe. Glücklicherweise wurden bei dem Brand keine Personen verletzt. Aufgrund der Verrauchung und des Wassers konnten die Beamten den Brandort bislang nur teilweise betreten. Das Fitnessstudio wurde für den gestrigen Tag geschlossen und die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell