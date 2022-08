Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugenaufruf nach Einbruch in eine Praxis für Kieferorthopädie

Osnabrück (ots)

In der Winkelhausenstraße machten sich unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag, zwischen 23.15 Uhr und 08.45 Uhr, an einer Praxis für Kieferorthopädie zu schaffen. Über einen garagenähnlichen Anbau gelangten die Einbrecher durch ein vermutlich auf Kipp stehendes Fenster in das Gebäude gegenüber einem Schulungszentrum. Im Objekt selber manipulierten sie an den Türen der Praxis, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Sie nahmen Bargeld an sich und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Osnabrücker Polizei bittet um Hinweise auf die Tat, Täter oder verdächtige Beobachtungen unter 0541/327-2215 zu melden.

