POL-LB: Böblingen-Dagersheim: Unfallflucht in der Hauptstraße

Ludwigsburg (ots) - Aus bislang ungeklärten Gründen kam es am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen mindestens vier Männern. Ort des Geschehens soll laut Zeugenangaben die Unterführung in Richtung der Wobachstraße gewesen sein. Den bisherigen Ermittlungen zufolge kam es zunächst zu ...

mehr