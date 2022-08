Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Alkoholisierter Radfahrer von Pkw erfasst und schwer verletzt

Hasbergen (ots)

Auf der Hauptstraße im Ortsteil Gaste ereignete sich am Donnerstagabend gegen 20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Mann aus Hasbergen befuhr den Fahrradweg zwischen der Sunderstraße und An der Feldriede. Vom Radweg kam der Mann wiederholt auf die Fahrbahn ab. Eine 19-jährige Osnabrückerin beabsichtigte mit ihrem Kia Picanto an dem Mann vorbeizufahren. Aufgrund der unsicheren Fahrweise bremste die junge Frau ihren Kia ab. Als der Mann zurück auf den Fahrradweg gefahren war, setzte sie zur Vorbeifahrt an. In diesem Moment geriet der 53-Jährige allerdings abermals auf die Fahrbahn der Hauptstraße und wurde von dem Pkw erfasst. Der Rettungsdienst brachte den Radfahrer mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus nach Osnabrück. Ein gemessener Atemalkoholwert von mehr als 1,5 Promille führte zu einer Blutprobenentnahme. Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber war vorzeitig wieder abbestellt worden.

