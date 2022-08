Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Zeugenaufruf nach Einbruch in Einfamilienhaus Kloser-Oesede

Georgsmarienhütte (ots)

Ein Einfamilienhaus an der Franzhöhe in Kloster-Oesede gelang ins Visier unbekannter Täter. Zwischen Mittwochabend (20.00 Uhr) und Donnerstagabend (19.40 Uhr) verschafften sich die Unbekannten durch Gewaltanwendung an der Terrassentür Zugang in das Objekt unweit der Straße "Am Hang". Die Eindringlinge durchsuchten nahezu jeden Raum nach Wertgegenständen und machten sich in unbekannte Richtung aus dem Staub. Ob sie Diebesgut entwendet haben ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die verdächtigte Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter 05401/83160 bei der Polizei.

