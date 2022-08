Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Berge: Vorfahrtsverstoß mit drei Leichtverletzten

Berge (ots)

Gegen 15:30 Uhr wurden die Rettungskräfte am Donnerstag auf die Menslager Straße (L60) nach Berge alarmiert, zwei Pkw waren zusammengestoßen. Eine 79-jährige Frau aus Berge hatte beabsichtigt, mit ihrem Mercedes aus der Straße Am Goosedamm nach links auf die L60 einzubiegen. Dabei übersah die Seniorin einen bevorrechtigten VW Tiguan, der auf der Landesstraße in Richtung Menslage fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 79-Jährige und die Insassen des VW, ein 72-jähriger Mann und eine 71-jährige Frau aus Quakenbrück, erlitten jeweils leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Pkw mussten abschleppt werden, sie waren nicht mehr fahrbereit und sind nur noch wirtschaftliche Totalschäden.

