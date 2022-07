Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Sachbeschädigung

Crailsheim: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag zwischen 09 Uhr und 12 Uhr einen Zaun neben der Fahrbahn in der Ellwanger Straße. Dort verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro und entfernte sich von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800.

Schrozberg: In Gegenverkehr gekommen

Am Dienstagabend gegen 18:30 befuhr ein 23-jähriger Motorradfahrer die L1022 in Richtung Schrozberg. Aufgrund eines Fahrfehlers geriet er hier ins Schleudern und prallte gegen eine entgegenkommende 36-jährige VW-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde der 23-Jährige schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro. Der Motorradfahrer wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Crailsheim: Pkw zerkratzt

Am Dienstagmorgen zwischen 04 Uhr und 06 Uhr beschädigt ein Vandale einen in der Haller Straße geparkten Pkw. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

