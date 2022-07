Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: In leerstehendes Gebäude eingebrochen - Containerbrand - Farbschmiererei auf Spielplatz - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Unfallflucht

Am Montagnachmittag in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug beim Einfahren auf das Parkdeck eines Supermarktes in der Sulzbacher Straße den auf 2,90 Meter Höhe angebrachten Höhenbegrenzer. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Wer den Unfall beobachten konnte und nun Hinweise auf den Verursacher geben kann, sollte sich bitte bei der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 melden.

Schorndorf: In leerstehendes Gebäude eingebrochen

Zwischen Freitagnachmittag und Dienstagvormittag wurde in ein leerstehendes Gewerbegebäude im Rehhaldenweg eingebrochen. Hierzu wurde von den Einbrechern ein Gitter aus der Wand gebrochen. Aus dem leerstehendem ehemaligen Supermarkt wurde nichts entwendet. Sollten Passanten oder Anwohner in Tatortnähe verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, die in Tatzusammenhang stehen könnten, sollten sich diese bitte mit der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 in Verbindung setzen.

Waiblingen: Motorroller contra Pkw

Eine 16-jährige Fahrerin eines Motorrollers bog am Montag gegen 18.25 Uhr von der Hartweinbergstraße nach links in die Oeffinger Straße ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt und stieß mit dem Pkw einer 66-jährige Ford-Fahrerin zusammen, die dem Zweirad nicht mehr ausweichen konnte. Die 16-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt. Der Schaden wurde auf 800 Euro beziffert.

Murrhardt: Farbschmiererei auf Spielplatz

Am Dienstagnachmittag wurden auf einem öffentlichen Spielplatz in der Justinus-Kerner-Straße frische Farbschmierereien auf einem dortigen Spielplatz festgestellt. Es wurde ein Hakenkreuz, Hammer und Sichel und eine ausländerfeindliche Parolen mit Farbe aufgesprüht. Für die Tat sollen den ersten Informationen zufolge möglicherweise Kinder verantwortlich sein. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu wurden eingeleitet.

Rudersberg: Fahrradfahrerin gestürzt

Eine 48-jährige Pedelec-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 21 Uhr einen Feldweg zwischen Schlechtbach und Michelau. Infolge eines Fahrfehlers stürzte sie und verletzte sich dabei schwer. Die Bikerin musste vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus verbracht werden. Der entstandene Sachschaden war gering.

Winnenden: Containerbrand

Auf dem Gelände des Georg-Büchner-Gymnasiums in der Paulinenstraße wurde am Dienstag gegen 23.30 Uhr ein Container in Brand gesetzt. Der Behälter brannte völlig aus, wobei ein Schaden in Höhe von ca. 300 Euro entstand. Die örtliche Feuerwehr war mit einem Löschfahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort. Eine Gefahr für das Gebäude bestand nicht. Die Ermittlungen zu den unbekannten Verursachern dauern an.

Waiblingen: Motorradfahrer gestürzt

Ein 34-jähriger Motorradfahrer befuhr am Dienstag gegen 13.40 Uhr dien Anton-Schmid-Straße und musste zur Einmündung Lise-Meitner-Straße verkehrsbedingt stark abbremsen, um die Vorfahrt zu gewähren. Er verlor dabei die Kontrolle und stürzte. Der Motorradfahrer verletzte sich hierbei leicht und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Motorrad entstand geringer Schaden.

