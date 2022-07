Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Vandalismus

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Montag zwischen 7.30 Uhr und 18 Uhr einen Mercedes-Benz, der in dieser Zeit auf einem Parkplatz in der Wellandstraße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen-Wasseralfingen: Sachbeschädigung

Mehrere hundert Euro Sachschaden verursachten bislang Unbekannte, als sie am Montagabend kurz vor 19 Uhr die Scheibe einer Bushaltestelle in der Urbanstraße beschädigten. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Neresheim: Vandalismus

Bereits zwischen Donnerstagabend 19.45 Uhr und Freitagmorgen 6.45 Uhr rissen Unbekannte die Türgriffe beider Toilettentüren der Härtsfeldschule im Dossinger Weg ab, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Gegen Leitplanke gefahren

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 21-Jähriger am Montagabend verursachte. Gegen 23.15 Uhr befuhr er mit seinem Seat Ibiza die Kreisstraße 3216. Wegen einer Ablenkung fuhr der 21-Jährige auf Höhe Hirlbach mit seinem Fahrzeug gegen die Leitplanke. Der 21-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

Bopfingen: Radfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 72 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall zu, der sich am Montagmittag ereignete. Gegen 13.30 Uhr fuhr ein 70-Jähriger mit seinem BMW von einem Parkplatz kommend, auf die Neue Nördlinger Straße ein, wobei er den Radler übersah und mit seinem Fahrzeug erfasste. Der 72-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Jagstzell: Von der Fahrbahn abgekommen

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Montagmorgen kurz nach 9 Uhr ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Mit seinem Opel kam ein 35-Jähriger zur Unfallzeit auf der B 290 nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die dortigen Leitplanken.

Ellwangen: Unfallflucht

An der Einmündung Dr.-Adolf-Schneider-Straße / Benedikt-Wagner-Straße missachtete ein bislang unbekannter Autofahrer am Montagmorgen gegen 7.40 Uhr die Vorfahrt einer 20-jährigen Kradlenkerin. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die Zweiradfahrerin stark abbremsen, wobei sie zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Unfallverursacher fuhr unbeirrt weiter. Am Fahrzeug der 21-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd: Parkrempler

Am Montagabend gegen 21.10 Uhr beschädigte ein 35-Jähriger beim Ausparken seines Mercedes Benz einen in der Hauffstraße abgestellten BMW, wobei ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro entstand.

Waldstetten: Kradlenker verletzt

Auf der Landesstraße 1159 zwischen Wißgoldingen und Straßdorf ereignete sich am Montagabend gegen 18.15 Uhr ein Unfall, bei dem ein 45-jähriger Kradlenker leicht verletzt wurde. In einer Rechtskurve rutschte das Vorderrad seines Zweirades weg, wodurch der 45-Jährige zu Boden stürzte. An seinem Kraftrad entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.

Lorch: Unfall durch Reifenplatzer

Ein 52-Jähriger befuhr am Montagmittag gegen 14 Uhr die B 29 Richtung Stuttgart, als auf Höhe Lorch ein Reifen an seinem VW Crafter platze. Hierdurch kam das Fahrzeug von der Straße ab und prallte gegen die Leitplanken. Der hierbei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell