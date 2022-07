Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mann mit Messer verletzt - Defibrillator aus Gehäuse entfernt und Spielfeld verunstaltet - In Baucontainer eingebrochen - Aus Schulgebäude Bargeld entwendet und Fische vergiftet

Aalen (ots)

Aalen: LKW von PKW gestreift

Beim Vorbeifahren streifte am Montag gegen 07:15 Uhr ein 68-jähriger Renault- Fahrer auf der B29, auf Höhe der Einmündung zur Daimlerstraße, einen LKW eines 62-jährigen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Aalen-Wasseralfingen: Aus Schulgebäude Bargeld entwendet und Fische vergiftet

Während sich die Schüler eines Gymnasiums außerhalb des Gebäudes "Am Schäle" befanden, entwendeten am Freitag zwischen 11:30 Uhr und 13 Uhr bislang Unbekannte aus mehreren Taschen der Schülern, welche auf dem Flur standen, Bargeld und ein paar Airpods. Zudem schütteten sie in den Fischteich der Schule eine bisher unbekannte Substanz, woraufhin alle 22 Goldfische verendeten. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Westhausen: In Baucontainer eingebrochen

Im Zeitraum von Freitag 16:30 Uhr bis Montag, 07:00 Uhr brachen bislang Unbekannte in einen Baucontainer neben einer Baustelle in der Badstraße ein. Daraus entwendeten sie diverses Werkzeugmaterial im Wert von rund 15000 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Westhausen unter 07363/919040.

Fachsenfeld: Defibrillator aus Gehäuse entfernt und Spielfeld verunstaltet

Aus einer Sporthalle in der Kirchstraße wurde in der Zeit von Donnerstag, 20 Uhr, bis Montag, 07 Uhr, eine Defibrillator im Wert von etwa 1500 Euro von bislang Unbekannten aus dem Gehäuse entfernt. Zudem wurde das vor kurzer Zeit gereinigte Kleinspielfeld durch diverse Farbschmierereien mit grauer Farbe verunstaltet. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 1100 Euro. Der Defibrillator konnte später im Eingangsbereich wieder aufgefunden werden.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Abtsgmünd unter 07366/966615 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd: Mann mit Messer verletzt

Am frühen Samstagmorgen gegen 1 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen über einen Streit in der Rinderbacher Gasse informiert, bei welchem ein 38-Jähriger mit einem Messer verletzt wurde.

Der 38-Jährige lief mit seinem 37-jährigen Freund in Richtung einer dortigen Bar, als sie auf eine etwa 20-köpfige Personengruppe trafen, mit welchen es sofort zu Streitigkeiten gekommen sei. Aus der Personengruppe heraus habe mindestens eine Person plötzlich ein Messer in der Hand gehabt und ihn Richtung des 38-Jährigen gestochen. Dieser wurde dabei durch mehrere Messerstiche leicht verletzt. Im Anschluss habe sich die Personengruppe in unbekannte Richtung entfernt.

Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Rufnummer 07171 / 3580 zu melden.

