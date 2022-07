Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizeibeamte angegangen, Sachbeschädigungen, Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Backnang: Verkehrsunfall

Beim Einfahren von einem Grundstück in die B14 übersah ein 66-jähriger BMW-Fahrer eine 20-jährige Toyota-Fahrerin, welche bereits auf der B14 unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro entstand.

Allmersbach im Tal: Anhänger macht sich selbstständig

Am Samstagvormittag gegen 10:15 Uhr befuhr ein 66-jähriger Skoda-Fahrer mit einem Anhänger die Backnanger Straße in Richtung Allmersbach im Tal. Vor einem dortigen Kreisverkehr löste sich der Anhänger und machte sich selbstständig. Er brach nach links aus und kollidierte mit einem dortigen Straßenschild. Hierbei entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Fellbach: Radfahrer mit Pkw kollidiert

Ein 28-jähriger Radfahrer war am Sonntagabend gegen 20:40 Uhr auf dem Gotthilf-Volzer-Weg unterwegs. In einer scharfen Kurve kam er auf die Gegenfahrbahn und streife einen entgegenkommenden 33-jährigen BMW-Fahrer. Der Radfahrer stürzte in der Folge und verletzte sich schwer.

Kernen im Remstal: Polizeibeamte angegangen

Der Polizei Fellbach wurde am Sonntagabend gegen 18:45 Uhr mitgeteilt, dass ein Mann im Bereich der Hangweide Steine und Stöcke auf die Fahrbahn werfen soll. Vor Ort konnte der 18-jährige Mann angetroffen werden. Beim ersten Kontakt mit den Polizeibeamten beleidigte er diese mehrfach und spuckte in deren Richtung. Anschließend wollte er zu Fuß vor den Beamten flüchten. Auf seiner Flucht warf der 18-Jährige Äpfel nach den Beamten im Streifenwagen. Er konnte eingeholt und festgenommen werden, hiergegen leistete er Widerstand. Ein Beamter wurde hierbei leicht verletzt.

Fellbach: Unfallflucht

Am Samstag zwischen 07 Uhr und 17 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Haldenstraße geparkten Renault und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Zeugenhinweise.

Schorndorf: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 16-jähriger Motorradfahrer befuhr am Samstagabend gegen 18:20 Uhr die L1151. Hierbei stürzte er in einer Rechtskurve alleinbeteiligt und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1700 Euro.

Leutenbach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte am Sonntag einen Honda Jazz, der in der Schulstraße abgestellt war. Die Beschädigungen in Höhe von mehreren hundert Euro wurden gegen 19.20 Uhr bemerkt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden, Tel.: 07195/6940 entgegen.

Winnenden: Fahrzeug zerkratzt

Auf mehrere hundert Euro wird der Sachschaden geschätzt, der zwischen Samstagabend 20 Uhr und Sonntagmorgen 9 Uhr entstand, als Unbekannte einen Toyota zerkratzten, der in dieser Zeit in der Straße "Körnle" abgestellt war. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Winnenden, Tel.: 07951/6940 entgegen.

