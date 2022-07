Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Unfallflucht

Aalen (ots)

Wallhausen: Unfallflucht

Am Samstag gegen 11:40 Uhr fuhr ein 29-Jähriger mit seinem VW Passat auf der B290 in Rot am See von Wallhausen kommend. Dabei kam ihm ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker entgegen. Obwohl der VW-Fahrer noch versuchte auszuweichen, kam es zum seitlichen Kontakt zwischen den beiden PKW. Anschließend hielt der unbekannte Fahrer kurz an, nur um dann seine Fahrt unerlaubterweise fortzusetzen. Zeugen konnten den Unfall beobachten. An dem VW entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um weitere Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Kollision beim Abbiegen

Eine 31-jährige Jaguar-Fahrerin befuhr die Ellwanger Straße in Richtung Ingersheim. Eine 37-Jährige befuhr mit ihrem Renault Clio die Lerchenstraße in Fahrtrichtung Ellwanger Straße und wollte in diese einbiegen. Zeitgleich wollte die Jaguar-Fahrerin in die Lerchenstraße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden von nur 3.500 Euro.

Schwäbisch Hall: Motorradfahrer stürzt

Aufgrund eines Fahrfehlers kam am Sonntag gegen 19:30 Uhr ein 22-Jähriger mit seinem KTM-Motorrad in der Salinenstraße stadtauswärts zu Fall. Dabei verletzte sich der Fahrer schwer. An dem Motorrad entstand Sachschaden von rund 300 Euro.

Fichtenau: Unfall auf Autobahn mit Verletzten

Am Sonntag gegen 12:25 Uhr befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Daimler die BAB A7 in Fahrtrichtung Würzburg auf dem rechten Fahrstreifen. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens musste er sein Fahrzeug leicht abbremsen. Dies erkannt ein nachfolgender 54-jähriger VW-Fahrer zu spät und fuhr auf Daimler auf. Dabei wurde die Beifahrerin im Daimler leicht und die Beifahrerin in dem VW schwer verletzt. Sie musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell