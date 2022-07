POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand in Wohnheim

Aalen (ots) - Wallhausen: Unfallflucht Am Samstag gegen 11:40 Uhr fuhr ein 29-Jähriger mit seinem VW Passat auf der B290 in Rot am See von Wallhausen kommend. Dabei kam ihm ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker entgegen. Obwohl der VW-Fahrer noch versuchte auszuweichen, kam es zum seitlichen Kontakt zwischen den beiden PKW. Anschließend hielt der unbekannte Fahrer kurz an, nur um dann seine Fahrt unerlaubterweise ...

