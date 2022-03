POL-PDWIL: Sachbeschädigung und gefährlicher Eingriff in den Straßen- und Bahnverkehr

Traben-Trarbach, ST Wolf (ots) - Im Zeitraum von 21.03.2022, 17:30 - 22.03.2022, 17:55 Uhr kam es in Traben-Trarbach im Stadtteil Wolf an einem Einfamilienhaus in Ortsrandlage in der Straße Im Leinertsgarten zu einer Sachbeschädigung an der rückwärtigen, in Richtung Klosterruine gerichteten, Terrassentür. Das objektive Spurenbild lässt den Schluss zu, dass die Beschädigung an der Glasscheibe der Terrassentür ...

