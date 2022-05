Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg e.V.

FW Lüchow-Dannenberg: Neues Wechsellader-Fahrzeug für die Kreisfeuerwehr Lüchow-Dannenberg +++ fest verbauter Kran hebt bis zu 4 to +++ für zukünftige Aufgaben gut gerüstet

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Lüchow-Dannenberg (ots)

Dannenberg (hbi) Es ist mit Abstand das größte Feuerwehrfahrzeug im Landkreis: das neue Wechsellader-Fahrzeug mit Kran (kurz: WLF-Kran) der hiesigen Kreisfeuerwehr. Bereits vor einigen Wochen wurde dieser "Alleskönner" in Lüneburg bei der Firma Wille übergeben.

Das Wort "Alleskönner" ist hier keinesfalls übertrieben, denn so ein Wechsellader ist ein echtes Multitalent, das mehrere Hauptaufgaben in einem Fahrzeug vereint. Mit diesem Fahrzeug werden - wie mit den meisten anderen Einsatzfahrzeugen auch - feuerwehrtechnische Einsatzmittel transportiert. Das Besondere in diesem Fall ist aber, dass diese Einsatzmittel auf oder in austauschbaren Abrollbehältern untergebracht sind. Innerhalb von wenigen Minuten kann der entsprechende Behälter aufgesattelt bzw. ausgetauscht werden. Dafür ist das Fahrzeug mit einer fest verbauten Wechselladeeinrichtung ("Haken") ausgerüstet.

Der MAN-LKW bringt ein Leergewicht von über 13 to. auf die Waage. Bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 26 to. können dennoch über 12 to. zugeladen werden. Der Motor mit seinen 360 PS bringt dieses Gewicht adäquat auf die Straße.

Der Kran ist direkt hinter der Fahrerkabine verbaut und kann bis zu 4,1 to. heben. Der Kranarm kann dabei bis auf eine Länge von über 12m ausgefahren werden und hebt bei maximaler Ausladung immer noch ein Gewicht von 700 kg. Mit diesen Spezifikationen ist die Kreisfeuerwehr auch für die Zukunft gut aufgestellt, denn mit dem Kran kann bspw. auch ein PKW angehoben werden.

Der Kran wurde im Zuge dieser Ersatzbeschaffung nicht neu beschafft, sondern vom Vorgängerfahrzeug auf das neue Fahrzeug umgesetzt. "Der Kran war absolut neuwertig und hat es bei uns bisher nur auf wenige Betriebsstunden gebracht, sodass es nur logisch war, den Kran zu behalten" erläutert Kreisschirrmeister Michael Schulze die Entscheidung.

Neben dem Fahrzeug wurde weiteres Zubehör für den Kran beschafft. So stehen auch eine Palettengabel und ein Zweischalengreifer zur Verfügung. Letzterer sei gerade in Verbindung mit einer Mulde ein echter Gewinn, da so das Fahrzeug absolut autark eingesetzt werden kann.

Zwei Details fallen bei dem Fahrzeug besonders auf: Das Fahrgestell lässt sich um einige cm absenken. Dadurch passt es auch mit einem hohen Abrollbehälter noch in eine gängige Fahrzeughalle. Am Heck fallen die kleinen, gebogenen LED-Streifen auf. Hier "verstecken" sich die hinteren Blaulichter. Die LED-Leuchten beschreiben einen 90°-Winkel und sorgen so für eine bessere Sichtbarkeit im Straßenverkehr.

Die Verwendung des Fahrzeugs definiert sich über die verfügbaren Abrollbehälter. Derzeit stehen in Lüchow-Dannenberg 4 solcher Abrollbehälter zur Verfügung. Neben einer Mulde verfügt die Kreisfeuerwehr über einen Abrollbehälter Einsatzleitung, einer mobilen Einsatzleitzentrale mit insgesamt 4 Arbeitsplätzen zum Funken, koordinieren und planen bei größeren Einsatzlagen. Alles, was man zur Bekämpfung von Gefahrgutlagen benötigt, ist auf dem Abrollbehälter "Gefahrgut" zu finden. Für die Tierseuchenbekämpfung steht ebenfalls ein entsprechender Abrollbehälter zur Verfügung.

Im Zuge der Umsetzung eines neuen, kreisweit-einheitlichen Atemschutzkonzeptes soll ein Abrollbehälter Atemschutz angeschafft werden, auch die Beschaffung eines weiteren Wechselladerfahrzeuges sei geplant, hört man aus der Kreisverwaltung.

Techn. Daten:

Fahrgestell: MAN TGS 26-360

zul. Gesamtgewicht: 26,0 to Leergewicht: 13,3 to Motorleistung: 265 kw/360 PS Hubraum: 9.000 ccm

Kran:

Hersteller/Modell: HIAB 111 E-4 HIDUO max. Hublast: 4,1 to max. Auslegerlänge: 12,5 m

Ein kurzes Video finden Sie hier: https://youtu.be/VN-9KdEOgVE

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg e.V., übermittelt durch news aktuell