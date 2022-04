Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg e.V.

FW Lüchow-Dannenberg: Erster größerer Waldbrand in Nordost-Niedersachsen in diesem Jahr +++ Passant entdeckt Rauchwolke von der anderen Elbseite aus +++ Löscharbeiten beschäftigten über 70 ehrenamtliche Einsatzkräfte

Lüchow-Dannenberg (ots)

(Neu Darchau/Ldkrs. Lüchow-Dannenberg) Am Dienstnachmittag (27.04.2022) gegen 16:00 Uhr meldete ein Passant der integrierten Leitstelle Lüchow-Dannenberg eine unklare Rauchentwicklung im Bereich Klein Kühren, nahe der Elbe bei Neu Darchau. Der Passant hatte die Rauchwolke von der anderen Elbseite aus gesehen und sofort richtig gehandelt.

Die Kamerad:innen der Ortsfeuerwehr Neu Darchau-Schutschur konnten beim Eintreffen zwar Brandgeruch wahrnehmen, aber Feuer sahen sie anfangs keins. Das Gelände an der betreffenden Stelle ist besonders hügelig und schwer zugänglich. Auf Nachfrage wurden dann konkrete Koordinaten von der Leitstelle übermittelt, die zwischenzeitlich von einem Hobbyflieger gemeldet wurden. So konnte auch die Einsatzstelle gefunden werden. Noch auf der Anfahrt wurde das Alarmstichwort erhöht und weitere Einsatzkräfte entsandt. Vor Ort brannten ca. 5 ha Waldboden und Unterholz. Das erforderliche Löschwasser wurde über zwei Schlauchleitungen mit einer Gesamtlänge von 1,5 km in den Wald geführt. Nach ca. 2 Stunden war das Feuer, dessen Ursache derzeit noch unklar ist, gelöscht, die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die späten Abendstunden an.

Die Freiwillige Feuerwehr war mit insgesamt ca. 70 ehrenamtlichen Einsatzkräften aus Neu Darchau, Hitzacker, Dannenberg, Metzingen, Streetz, Wietzetze und Harlingen im Einsatz.

