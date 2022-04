Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg e.V.

FW Lüchow-Dannenberg: Feuer in Mehrfamilienhaus - mehr als ein Dutzend Bewohner bleiben unverletzt

Lüchow-Dannenberg (ots)

(ij) Am Dienstagabend 19.04.2022) wurde die Freiwillige Feuerwehr für Lüchow-Dannenberg zu einem Brand in einem Mehrfamilienwohnhaus alarmiert. Auf der Anfahrt waren bereits große Rauchschwaden zu sehen und vor Ort schlugen Flammen aus einem Fenster im Erdgeschoss des Objektes.

Ein bereits während der Anfahrt ausgerüsteter Angriffstrupp ging mit schwerem Atemschutz und der Schnellangriffseinrichtung vor. Der Trupp verschaffte sich Zugang und löschte zunächst von außen den komplett in Vollbrand stehenden Raum. Anschließend gingen 2 weitere Trupps mit einer C-Leitung zum Innenangriff vor. Mehr als ein Dutzend Bewohner konnten rechtzeitig aus dem Gebäude evakuiert werden und blieben unverletzt.

Als das Feuer weitestgehend gelöscht war, wurde diverses Brandgut, welches in dem Raum lagerte, entfernt. Mit der Wärmebildkamera wurden immer wieder Glutnester gefunden und abgelöscht. Das Feuer hatte sich bereits bis in die abgehängte Raumdecke und deren Dämmung ausgebreitet, welche ebenfalls entfernt werden musste.

Mittels Druckbelüfter wurde der Raum von Brandrauch befreit. So musste auch der Keller mit einem Be- und Entlüftungsgerät rauchfrei gemacht werden. Aufgrund der Raumaufteilung in dem Wohnhaus, konnte sich gesundheitsschädlicher Brandrauch in das gesamte Gebäude ausbreiten. Dadurch ist das Haus in diesem Zustand unbewohnbar. Das Deutsche Rote Kreuz verbrachte die Bewohner ohne eine Ausweichunterkunft bis auf weiteres in eine Sporthalle. Nach 2 Stunden um 21:30 Uhr konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Die Feuerwehr war mit über 100 freiwilligen Feuerwehrleuten aus Lüchow, Bösel, Plate, Woltersdorf und Wustrow im Einsatz.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg e.V., übermittelt durch news aktuell