Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Gestohlen und wiedergefunden

Bietigheim (ots)

Der 13-jährige Eigentümer eines Fahrrads dürfte am Sonntagabend mutmaßlich seinen Augen nicht getraut haben, als er sein fünf Monate zuvor als gestohlen gemeldetes Mountainbike gegen 18:30 Uhr am Bahnhof in Bietigheim wiedererkannte. Das Rad wurde offensichtlich umlackiert und war mittels einem Kettenschloss an einen Fahrradständer angeschlossen. Der Junge konnte jedoch nachweisen, dass es sich um sein Eigentum handelte. Aus diesem Grund entfernten die hinzugezogenen Beamten des Polizeireviers Gaggenau das angebrachte Schloss und übergaben das Fahrrad im Beisein eines Familienangehörigen seinem rechtmäßigen Eigner.

/xo

