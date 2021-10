Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211008-3: Katalysatorendiebstähle in Kerpen und Frechen

Bild-Infos

Download

Kerpen/Frechen (ots)

Die Täter durchtrennten das Abgasrohr unterhalb der Fahrzeuge den Spuren nach zu urteilen vermutlich mit einem Trennschleifer.

Unbekannte schnitten in der Zeit zwischen Mittwoch (6. Oktober) 9.30 Uhr und 18.40 Uhr den Katalysator eines grauen Opel Vectra B ab und entwendeten diesen. Der Wagen stand auf dem P+R - Parkplatz in Kerpen-Horrem an der Straße "Zum Werhahn".

Nur einen Tag später stahlen Unbekannte am Donnerstag (7. Oktober) den Katalysator eines schwarzen Opel Omega A, der auf dem P+R - Parkplatz an der Augustinusstraße in Frechen-Königsdorf unmittelbar vor dem dortigen Bahnhof geparkt stand (Bild). Der Tatzeitraum liegt zwischen 7.40 Uhr und 17.20 Uhr.

In beiden Fällen hat das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten telefonisch unter 02233 52-0 oder per Email an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell