POL-OG: Sinzheim, B 3 - Rollerfahrerin schwer verletzt

Eine 51 Jahre alte Rollerfahrerin hat sich am Dienstagmorgen nach einer Kollision mit einem 47-jährigen Fiat-Lenker schwere Verletzungen zugezogen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die nun Schwerverletzte kurz vor 9:30 Uhr aus einer Seitenstraße zwischen Steinbach und Sinzheim auf die Bundesstraße einfahren und missachte hierbei die Vorfahrt des von Steinbach in Richtung Sinzheim herannahenden Autofahrers. Die B 3 ist teilweise gesperrt, aber einseitig befahrbar, weshalb es zu Verkehrsbehinderungen kommt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Beamten der Verkehrspolizei Baden-Baden auf 8.000 Euro bis 10.000 Euro.

