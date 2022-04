Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trickdiebstahl in Einzelhandelsgeschäft

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Neue Straße, Mittwoch, 13.04.22, 14.00 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Mittwoch, 13.04.22, gegen 14.00 Uhr, wurde eine 52-jährige Kalefelderin in einem Einzelhandelsgeschäft in Bad Gandersheim Opfer eines Trickdiebstahls. Die Kalefelderin war zur oben angegebenen Zeit in dem Geschäft, in der Neuen Straße einkaufen, als sie im Geschäft von einer weiblichen Person in ein Gespräch verwickelt wurde. Wenig später an der Kasse bemerkte die Geschädigte den Verlust ihrer, in der Jackentasche getragenen Geldbörse. Die Geschädigte kann die verdächtige, weibliche Person wie folgt beschreiben:

- ca. 40 -50 Jahre alt, - ca. 160 cm groß, - untersetzte Gestalt, - Haare zum Zopf gebunden, - schwarze Bekleidung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder die oben beschriebene Frau gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

