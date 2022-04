POL-NOM: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Einbeck (ots) - Einbeck Einbeck (rod) Am Dienstag, den 12.04.2022, entwendete ein bislang unbekannter Täter einer 63-jährigen Einbeckerin während des Einkaufen die Geldbörse mit 50 Euro aus der Jackentasche. Die Tat geschah im Zeitraum zwischen 12.15 Uhr bis 12.45 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Grimsehlstraße 42 in Einbeck. Die Polizei Einbeck hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. ...

