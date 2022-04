Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: "Jugendlicher Leichtsinn" endet im Krankenhaus

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße, Dienstag, 12.04.22, 18.00 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Dienstag, 12.04.22, 18.00 Uhr wurden die Beamten der Polizei Bad Gandersheim zu einem Einsatz mit unklarer Lage zu der ehemaligen Roswithaklinik in der Hildesheimer Straße, in Bad Gandersheim zur Unterstützung von Rettungskräften entsandt. Vor Ort konnten die Beamten zwei Bad Gandersheimer im Alter von 15 und 21 Jahren feststellen, die sich zuvor auf dem Dach der Roswithaklink aufgehalten hatten. Nach Angaben der beiden Personen wollten sich diese den Ausblick vom Dach der Klinik anschauen. Beim Betreten des Dachs der Klinik zerbrach eine Lichtkuppel, wodurch der 21-jährige ca. drei Meter in die Tiefe stürzte und sich hierbei verletzte. Der 21-jährge wurde in das Krankenhaus nach Northeim verbracht. Der 15-jährige wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Da das Betreten des privaten Geländes nicht nur wegen der örtlichen Gefährlichkeit untersagt ist, wurden gegen beide Personen Anzeigen wegen Hausfriedensbruch eingeleitet. Da die Roswithaklinik in der kürzeren Vergangenheit des Öfteren Ziel unterschiedlicher Straftaten geworden ist, appelliert die Polizei, verdächtige Beobachtungen umgehend unter 110 oder der Amtsleitung der Polizei Bad Gandersheim 05382/91920-0 zu melden.

