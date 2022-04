Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nötigung im Straßenverkehr endet in Körperverletzung

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Am Edelhof, Samstag, 09.04.22, 16.00 Uhr - 18.00 Uhr KALEFELD (schw) - Am Samstag, 09.04.22, 16.00 Uhr befuhr ein 20-jähriger Dasseler mit seinem Pkw BMW die L 525 von Echte Rtg. Willershausen, als er plötzlich von einem silberfarbenen Mercedes CLK, der zuvor dicht aufgefahren war, überholt und ausgebremst wurde. Auf einem Parkplatz am Edelhof angehalten wurde der 20-jährige von dem männlichen Fahrzeugführer durch das geöffnete Fenster der Fahrerseite mehrfach mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Hierdurch erlitt das Opfer leichte Verletzungen im Gesicht. Die Polizei Bad Gandersheim hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Verkehrsteilnehmer, die gegebenenfalls Zeugen des Vorfalls geworden sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell