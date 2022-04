POL-NOM: Stromverteilerkasten geriet in Brand

Bad Gandersheim (ots) - Einbeck, Ringstraße / Wiederkehr, Donnerstag, 07.04.22, 12.00 Uhr bis 09.04.22, 10.00 Uhr KREIENSEN (schw) - In dem Tatzeitraum Donnerstag, 07.04.22, 12.00 Uhr bis 09.04.22, 10.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Wohnungstüren zweier Wohnhäuser in der Ringstraße und in der Straße Wiederkehr in Kreiensen gewaltsam zu öffnen, um sich so vermutlich Zugang zu den Wohnhäusern zu verschaffen. ...

