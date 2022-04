Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Abermals in leerstehende Klinikgebäude eingedrungen und hohen Sachschaden verursacht

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße, ehemalige Roswithaklinik, Freitag, 08.04.22, 15.00 Uhr bis Montag, 11.04.22, 06.00 Uhr und Klinik am Habichtsfang, Mittwoch, 30.03.22, 13.00 Uhr bis Montag, 11.04.22, 12.30 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Nachdem es bereits in dem Zeitraum 06.04.22 - 08.04.22 zu einem Einbruch in die leerstehende Roswithaklinik in Bad Gandersheim gekommen ist, haben sich in dem Tatzeitraum von Freitag, 08.04.22 bis Montag, 11.04.22 erneut unbekannte Täter an, bzw. in dem Gebäude zu schaffen gemacht. Die Täter verschafften sich in dem oben genannten Tatzeitraum gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten dort aus mehreren Zimmern Sanitärarmaturen und Metall. Hierdurch entstanden Schäden in Höhe von ca. 25.000,- EUR Aufgrund des Umfangs des Diebesgutes ist nicht auszuschließen, dass es sich um mehrere Täter gehandelt hat, die ein größeres Kraftfahrzeug zum Abtransport des Diebesgutes genutzt haben. Zeugen, die in dem einzugrenzenden Tatzeitraum Freitag, 08.04.22, 15.00 Uhr bis Montag, 11.04.22, 06.00 Uhr im Bereich der ehemaligen Roswithaklinik, in der Hildesheimer Straße in Bad Gandersheim verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen. Der Tatzeitraum für einen weiteren Einbruch in die nahe der Roswithaklinik gelegenen Klinik am Habichtsfang kann indes nicht so eng eingegrenzt werden. Hier verschafften sich unbekannte Täter in dem Tatzeitraum Mittwoch, 30.03.22, 13.00 Uhr bis Montag, 11.04.22, 12.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu der ehemaligen Klinik am Habichtsfang. Aus dieser Klink entwendeten die Täter unterschiedliche Möbelstücke. Auch hier ist ein Abtransport der sperrigen Gegenstände nur mit einem größeren Transportfahrzeug möglich. Durch diesen Diebstahl unter erschwerenden Umständen entstanden Schäden in Höhe von ca. 3000,- EUR. Die Polizei Bad Gandersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet auch hier die Bevölkerung um Mitteilung von Hinweisen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell