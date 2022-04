POL-NOM: Beim Einkaufen bestohlen

Uslar (ots) - Uslar (ke), Auschnippe, 12.04.2022, 07:55 Uhr Ein 63-jähriger Sattelzugfahrer befuhr mit seinem Fahrzeug die Auschnippe in Richtung Sohlingen. Als er zum Abbiegen nach rechts in ein Grundstück ausholte, fuhr Ihm ein bisher unbekannter PKW in die rechte Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2800 EUR. Hinweise bitte an die Polizei Uslar Tel.: 05571-926000 Rückfragen bitte an: ...

