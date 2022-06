Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS - Villingen) Unfallflüchtiger demoliert Mercedes - Heck

Villingen (ots)

In der Zeit von Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 4 Uhr, hat ein unbekannter im Drachenloch einen geparkten Mercedes-Viano gerammt. Wie die Polizei feststellte, war an dem Van das linke Heck eingedrückt und zerkratzt. Zudem war die Rückleuchte beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Wagen auf rund 1500 Euro. Zu dem Unfallverursacher liegen derzeit keine Informationen vor. Hinweise nimmt die Polizei Villingen unter 07721 6010 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell